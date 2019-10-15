Сын Овечкина впервые побывал на игре отца Сын Александра Овечкина присоединился к детям других игроков «Вашингтона», которые пришли на матч против «Колорадо» (3:6).

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Также за раскаткой «Кэпиталз» наблюдал и четырехмесячный сын защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова. Для него это также был первый матч НХЛ.

Напомним, что Овечкин в этой игре записал на свой счет 2 (1+1) очка, а Орлов отметился результативной передачей.