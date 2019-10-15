«Нью-Йорк в хороших руках». Бобровский встретился с Панариным (фото) Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский опубликовал совместную фотографию с нападающий «Рейнджерс» Артемием Панариным.

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«Всегда рад встрече, мой друг. Нью-Йорк в хороших руках», — подписал Бобровский фотографию, опубликованную в Instagram.

Напомним, что Бобровский и Панарин вместе выступали за «Коламбус» с 2017 по 2019-й год.