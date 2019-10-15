Сергей Бобровский – о матче с «Нью-Джерси»: Такие победы позволяют верить друг в друга Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды в выездном матче с «Нью-Джерси» (6:4).

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- Важнейшая победа. Мы уступали три шайбы, но ребята смогли переломить ход встречи, забив важнейшие голы. Сегодня проявило себя каждое звено, все внесли вклад в победу. Два очка - это прекрасно, мы сегодня счастливы. Такие победы сплачивают команду и позволяют верить друг в друга, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что российский голкипер отразил 17 бросков из 21, при этом пропустив дважды за 36 секунд.