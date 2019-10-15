«Чикаго» на своем льду обыграл «Эдмонтон», одержав первую победу в сезоне

В составе «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У «Ойлерз» отличился Джеймс Нил (58), на счету которого теперь восемь голов.
Добавим, что в следующем матче «Чикаго», одержавший первую победу в сезоне, встретится дома с «Коламбусом», а «Эдмонтон», прервавший свою серию из пяти побед на своем льду сыграет против «Филадельфии».
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