«Чикаго» на своем льду обыграл «Эдмонтон», одержав первую победу в сезоне «Чикаго» одержал победу над «Эдмонтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Загрузка...

В составе «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У «Ойлерз» отличился Джеймс Нил (58), на счету которого теперь восемь голов.

Добавим, что в следующем матче «Чикаго», одержавший первую победу в сезоне, встретится дома с «Коламбусом», а «Эдмонтон», прервавший свою серию из пяти побед на своем льду сыграет против «Филадельфии».