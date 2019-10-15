Александр Радулов: В целом с «Баффало» сыграли лучше, чем в прошлом матче, но этого недостаточно Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (0:4).

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- В целом мы сегодня играли лучше, чем в прошлом матче. Но этого недостаточно. В такой ситуации кажется, что все валится из рук, но у нас в команде много опытных ребят, которые через такое проходили. Будет время, когда мы будем говорить и о других вещах, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Даллас» потерпел шестое поражение в семи матчах регулярного чемпионата и опустился на 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.