Крэйг Беруби: Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал поражение команды в выездном матче с «Айлендерс» (2:3ОТ).

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- Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли, такое иногда случается.Но мы хотя бы вынесли из игры одно очко. В целом, нам удалась хорошая поездка, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Сент-Луис» после шести матчей набрал восемь очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.