Крэйг Беруби: Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 октября 2019 10:47Хоккей

Крэйг Беруби: Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал поражение команды в выездном матче с «Айлендерс» (2:3ОТ).

- Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли, такое иногда случается.Но мы хотя бы вынесли из игры одно очко. В целом, нам удалась хорошая поездка, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Сент-Луис» после шести матчей набрал восемь очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер намерен сыграть на Олимпиаде-2020 Медведев опередил Федерера и поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP Евгений Кафельников: Не переживаю за результат Медведева на «Кубке Кремля»
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Мы должны подраться с Фергюсоном, других соперников нет Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России? В минувший уик-энд Александра Трусова и Алина Загитова блистали на коммерческом Japan Open в Сайтаме. Самое время организовать нечто подобное и в нашей стране. 09.10.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:16 Хоккей Костяев Иван
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Почему «Айлендерс» никогда не будут так популярны, как «Рейнджерс» В субботу я решил посетить сразу два матча – дневной «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Эдмонтон» на Манхэттене в «Медисон Сквер Гарден» и вечерний «Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида» на Лонг-Айленде в «Нассау-Колизиум». 13.10.2019 20:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
11:23 Волейбол Александр Яременко: Результат сборной России на Кубке мира успешным не назвать
11:08 Хоккей Брэйден Холтби: Сегодня мне не удалось найти способ помочь команде выиграть
10:51 Волейбол Мужская сборная России по волейболу заняла шестое место на Кубке мира
10:47 Хоккей Крэйг Беруби: Произошел казус, мы вели 2:0, но проиграли
10:24 Футбол Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
10:11 Футбол Урко Пардо: Из футболок игроков, известных во всем мире, у меня только две – Месси и Дзюбы
09:55 Хоккей Александр Радулов: В целом с «Баффало» сыграли лучше, чем в прошлом матче, но этого недостаточно
09:42 Волейбол Российские волейболисты обыграли Тунис в своем заключительном матче на Кубке мира
09:27 Футбол Криштиану Роналду: Я разочарован тем, что мы не победили, но горжусь командой
09:11 Хоккей Сергей Бобровский – о матче с «Нью-Джерси»: Такие победы позволяют верить друг в друга
08:47 Хоккей «Нью-Йорк в хороших руках». Бобровский встретился с Панариным (фото)
08:32 Хоккей Сын Овечкина впервые побывал на игре отца
08:15 Хоккей «Чикаго» на своем льду обыграл «Эдмонтон», одержав первую победу в сезоне
08:05 Хоккей Четыре очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»
23:56 Пляжный футбол Россия одержала третью победу подряд на Всемирных пляжных играх
23:37 Футбол Гол Сигурдссона помог Исландии сохранить шансы на выход на ЧЕ-2020
23:37 Футбол Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020
23:37 Футбол Англия разгромила Болгарию, Косово сохраняет шансы на выход на ЧЕ-2020
23:25 Футбол Стерлинг вышел на второе место в отборе ЧЕ-2020 по системе «гол+пас». Лучший – Дзюба
22:43 Хоккей «Оттава» с Наместниковым и Зайцевым проиграла «Миннесоте»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика