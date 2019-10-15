Брэйден Холтби: Сегодня мне не удалось найти способ помочь команде выиграть - Советский спорт
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15 октября 2019 11:08Хоккей

Брэйден Холтби: Сегодня мне не удалось найти способ помочь команде выиграть

Вратарь «Вашингтон» Брэйден Холтби прокомментировал свою провальную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6).

- Надо находить способ помогать команде выигрывать. Сегодня мне не удалось этого сделать. Ответственность за мою игру лежит на мне. Я очень расстроен, но теперь нужно вернуться к работе и трудиться еще усерднее, - приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что канадский голкипер «Кэпиталз» пропустил три шайбы после трех бросков игроков «Эвеланш» за четыре минуты и 12 секунд первого периода и был заменен на российского вратаря Илью Самсонова.

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