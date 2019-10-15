«Амур» на своем льду обыграл «Локомотив» Хоккеисты «Амура» переиграли «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В составе хабаровского клуба заброшенными шайбами отметились Владислав Ушенин (1-я минута) и Никита Камалов (58). У ярославской команды отличился Степан Санников (25).

Добавим, что в следующем матче «Амур» на своем льду примет «Северсталь», а «Локомотив» в на выезде сыграет против «Адмирала».