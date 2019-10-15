ФХР и «Норникель» провели семинар для тренеров и судей в Норильске В Норильске в рамках партнерства Федерации хоккея России и компании «Норникель» прошел семинар для тренерских и судейских кадров.

В нем приняли участие судьи и тренеры по хоккею из городов Норильска и Дудинки, а также из г. Заполярного Печенгского района Мурманской области. Основные темами семинара стали тренерские методики обучения техническим приемам и тактическим действиям, физическая подготовки хоккеистов, основы судейской подготовки начинающих судей. Участники обсудили вопросы специфики и особенностей судейства детских и любительских соревнований, прошли тестирование по теоретическим материалам и сдали нормативы на льду. В практических занятиях участие приняли юные хоккеисты 2005-2008 г.р. – воспитанники норильской спортивной школы по зимним видам спорта.

В рамках семинара перед слушателями выступил главный тренер Олимпийской сборной России Олег Браташ, который рассказал об особенностях подготовки вратарей.

Кроме того, в ледовом дворце «Арктика» состоялся мастер-класс для детей 2009 г.р. с участием Александра Гуськова – заслуженного мастера спорта России, одного из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и СССР.

– Было видно, что у ребят горели глаза – настолько им было интересно, был задор выполнять каждое задание, – поделился впечатлениями Гуськов. – Хотя у нас была задача провести на льду чуть более часа, мастер-класс мог продлиться и два, и три. Основной задачей было объяснить, настолько важно прикладывать все силы и выкладываться на все 100 процентов – только в этом случае можно добиться успеха.

Программа семинара и мастер-класса основана на научно-методических и практических материалах Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанной ФХР и принятой Министерством спорта РФ в качестве федерального стандарта подготовки хоккеистов.

– Для ребят много значит быть причастными к программе «Красная Машина», – подчеркнул Гуськов. – Я могу только порадоваться, что теперь такая программа подготовки хоккеистов разработана. Видно, что и Федерация хоккея России, и «Норникель» вкладывают большие силы и ресурсы для развития этого важного проекта.