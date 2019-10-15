«Северсталь» обыграла «Куньлунь» за секунду до конца овертайма - Советский спорт
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15 октября 2019 17:07ХоккейКоноплев Александр

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» за секунду до конца овертайма

Череповчане избежали буллитов.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду уступил «Северстали» – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

Хозяева первыми открыли счет на 27-й минуте отличился Итан Уэрек.

На 45-й минуте Андрей Алексеев сравнял счет, а за секунду до конца овертайма Владислав Провольнев реализовал большинство.

«Северсталь» поднялась на восьмое место на Западе КХЛ. «Куньлунь» – девятый на Восток.

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