«Северсталь» обыграла «Куньлунь» за секунду до конца овертайма Череповчане избежали буллитов.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду уступил «Северстали» – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

Хозяева первыми открыли счет на 27-й минуте отличился Итан Уэрек.

На 45-й минуте Андрей Алексеев сравнял счет, а за секунду до конца овертайма Владислав Провольнев реализовал большинство.

«Северсталь» поднялась на восьмое место на Западе КХЛ. «Куньлунь» – девятый на Восток.