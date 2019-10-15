Теему Хартикайнен: В России люди прямолинейные. В Европе и Америке – более дипломатичные - Советский спорт
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15 октября 2019 19:01ХоккейКоноплев Александр

Теему Хартикайнен: В России люди прямолинейные. В Европе и Америке – более дипломатичные

Нападающий «Салавата» Теему Хартикайнен признался, что перенимает некоторые черты российского менталитета.

По его словам, за годы в жизни в России он стал более прямолинейным.

– Чем финны отличаются от русских?

– Мы вообще разные. Здесь, например, вообще по-другому водят машину. Русские за рулём, как сумасшедшие! В Финляндии ты выехал из дома и едешь по одной полосе, здесь такого не бывает. Вообще, в России очень много разных людей, сложно как-то составить один образ.

– Вы за эти шесть лет не стали русским?

– Немного, да. Большую часть своей жизни я живу вне Финляндии и часть менталитета беру из других мест. В том числе из США, из России.

– Что из России?

– В России люди говорят что думают. Они прямолинейные. В Европе и Америке более дипломатичные, толерантные. Сейчас я тоже говорю в глаза то, что думаю. Возвращаясь в Финляндию, люди немного шокируются, они не привыкли к такому общению, – приводит слова Хартикайнена «БИЗНЕС Online».

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