Максим Сушинский: С введением потолка зарплат в КХЛ много игроков уедут в НХЛ Президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что жесткий потолок зарплат поспособствует отъезду игроков из КХЛ.

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В следующем сезоне клубы не смогут тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей.

– Мы не можем ничего предлагать, параметры нас устраивают. Я думаю, что с введением потолка зарплат много игроков уедут в НХЛ. Я думаю, что очень сильно рухнут зарплаты, – приводит слова Сушинского ТАСС.