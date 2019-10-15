«Салават» обыграл «Витязь» на выезде В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома уступил «Салавату» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

В составе победителей дубль оформил Никита Сошников. У проигравших отличился Миро Аалтонен.

«Витязь» с 13 победами занимает третье место на Западе КХЛ. «Салават» с десятью победами поднялся на четвертое место на Востоке лиги.