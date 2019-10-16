Стивен Стэмкос: Василевский и бригады меньшинства наглухо закрыли «Монреаль» - Советский спорт
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16 октября 2019 09:33ХоккейЛипкин Антон

Стивен Стэмкос: Василевский и бригады меньшинства наглухо закрыли «Монреаль»

«Тампа-Бэй» победила «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ.

Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).

«Снимаю шляпу перед бригадами меньшинства и (Андреем) Василевским, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Они потрясающе поработали после пропущенного гола и наглухо закрыли соперника. Это было ключом к игре».

Отметим, что «молнии» пропустили первыми, но за семь секунд до первого перерыва сравняли счет, а в начале второго периода Стэмкос забросил шайбу, ставшую в итоге победной.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 33 броска и одержал третью победу в сезоне.

«Тампа-Бэй» набрала семь очков и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе.

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