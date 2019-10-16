Стивен Стэмкос: Василевский и бригады меньшинства наглухо закрыли «Монреаль»

Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).
«Снимаю шляпу перед бригадами меньшинства и (Андреем) Василевским, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Они потрясающе поработали после пропущенного гола и наглухо закрыли соперника. Это было ключом к игре».
Отметим, что «молнии» пропустили первыми, но за семь секунд до первого перерыва сравняли счет, а в начале второго периода Стэмкос забросил шайбу, ставшую в итоге победной.
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 33 броска и одержал третью победу в сезоне.
«Тампа-Бэй» набрала семь очков и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе.
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев «Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Вырисовывается группа: Россия, Дания, Бельгия… Сборная Украины, победив в Киеве португальцев, стала пятым участником финальной стадии Евро-2020 после Бельгии, России, Италии и Польши. Контуры континентального первенства приобретают все более реальные очертания. 15.10.2019 13:30 Футбол Безъязычный Алексей Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересны моментах дня. 16.10.2019 09:20 Хоккей Костяев Иван Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай