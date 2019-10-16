«Сент-Луис» посетил Белый дом и встретился с Трампом

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпиона НХЛ «Сент-Луис».
Владелец «блюзменов» Том Стиллман подарил главе государства именную клубную форму с 45-м номером. Также Трампу вручили клюшку с логотипом «Сент-Луиса».
«У них была рекордная серия, и после нее команда продолжила побеждать, – приводит слова Трампа официальный сайт НХЛ. – Когда упорно работаешь, поддерживаешь друг друга, веришь в себя и полностью выкладываешься, победа всегда реальна. Поздравления «Сент-Луис Блюз» с незабываемым сезоном.
Это был действительно грандиозный финал. Невероятный».
Напомним, по ходу регулярного чемпионата «Сент-Луис» занимал последнее место в турнирной таблице лиги, но в январе-феврале команда одержала 11 побед подряд, после чего смогла выйти в плей-офф, где победила «Виннипег», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Бостон».
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