СКА опроверг слухи об уходе Кагарлицкого СКА в своем официальном «твиттере» исключил обмен Дмитрия Кагарлицкого.

Ранее СМИ сообщили, что хоккеист может перейти в «Металлург».

«Друзья, информация в СМИ об обмене нападающего Дмитрия Кагарлицкого – чушь собачья. Дмитрий – игрок СКА, не верьте слухам», – сообщила клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне на счету форварда шесть (2+4) очков в 13 матчах КХЛ. Контракт хоккеиста рассчитан до мая 2022 года.