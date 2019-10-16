Вадим Шипачев: Когда все стараются, шайба залетает. Значит, мы что-то плохо делали Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что рисунок игры его команды в игре с армейцами был неплохой.

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– Мы провели хороший матч, создали много моментов, попадали в штангу, но пропустили шайбу на контратаке и проиграли, – рассказал Шипачев.

– Наверное, это самое обидное, когда играли хорошо, но счет не в вашу пользу?

– Нужно забивать. Как по-другому выигрывать?

– Особенно обидным получился третий период, когда три раза в одной атаке попали в перекладину?

– Значит, мы что-то плохо делали. Когда все стараются, обычно, шайба залетает.

– Это поражение похоже на поражение 1:2 от ЦСКА в плей-офф на этой же арене?

– Зачем сравнивать? У нас уже состав другой и у соперника тоже.

– В гонке бомбардиров мы состязаетесь с Капризовым. Насколько вам интересно это противостояние?

– Мне интересно, когда команда выигрывает. С Капризовым мы можем посмеяться после матча, поговорить о чем-то. Думаю, что его ждет отличное будущее, он в порядке.

– Вас не удивило, что было мало удалений, хотя игра была достаточно жесткая?

– Нет. Нормально судили. И ЦСКА не давали удаления, и нам тоже.

– Насколько игра «Динамо» сегодня получилась по рисунку?

– Мы играли неплохо, создавали моменты. Значит, рисунок был неплохой. Забивать не получалось, значит надо на тренировках над этим работать.

– Что сильнее у ЦСКА – атака или защита?

– Они в обороне хорошо играют, и в атаке свое дело делают.