Вадим Шипачев: Когда все стараются, шайба залетает. Значит, мы что-то плохо делали

– Мы провели хороший матч, создали много моментов, попадали в штангу, но пропустили шайбу на контратаке и проиграли, – рассказал Шипачев.
– Наверное, это самое обидное, когда играли хорошо, но счет не в вашу пользу?
– Нужно забивать. Как по-другому выигрывать?
– Особенно обидным получился третий период, когда три раза в одной атаке попали в перекладину?
– Значит, мы что-то плохо делали. Когда все стараются, обычно, шайба залетает.
– Это поражение похоже на поражение 1:2 от ЦСКА в плей-офф на этой же арене?
– Зачем сравнивать? У нас уже состав другой и у соперника тоже.
– В гонке бомбардиров мы состязаетесь с Капризовым. Насколько вам интересно это противостояние?
– Мне интересно, когда команда выигрывает. С Капризовым мы можем посмеяться после матча, поговорить о чем-то. Думаю, что его ждет отличное будущее, он в порядке.
– Вас не удивило, что было мало удалений, хотя игра была достаточно жесткая?
– Нет. Нормально судили. И ЦСКА не давали удаления, и нам тоже.
– Насколько игра «Динамо» сегодня получилась по рисунку?
– Мы играли неплохо, создавали моменты. Значит, рисунок был неплохой. Забивать не получалось, значит надо на тренировках над этим работать.
– Что сильнее у ЦСКА – атака или защита?
– Они в обороне хорошо играют, и в атаке свое дело делают.