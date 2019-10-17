Кирилл Капризов: Рад, что в этом сезоне Шипачев набирает много очков У двух лучших бомбардиров сезона в КХЛ по 21 очку.

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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов высказался о борьбе с Вадимом Шипачевым из «Динамо» в списке лучших бомбардиров сезона.

«Стараюсь слишком уж много внимания на статистику не обращать, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но за рейтингом бомбардиров слежу. В принципе, мне это интересно.

Все знают, что Вадим – очень хороший игрок. Причем уже много лет доказывает это. Рад, что он и в этом сезоне много очков набирает».

Напомним, в среду ЦСКА победил «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата. Шипачев отметился в этой игре результативной передачей и сравнялся по очкам с Капризовым. Теперь у обоих по 21 очку.