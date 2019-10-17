Джон Таварес: Хоккейное чутье Михеева впечатляет - Советский спорт
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17 октября 2019 15:34ХоккейЛипкин Антон

Джон Таварес: Хоккейное чутье Михеева впечатляет

Новичок «Торонто» забросил третью шайбу в сезоне.

Капитан «Торонто» Джон Таварес после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Вашингтоном» (3:4) высказался о форварде Илье Михееве.

«Его хоккейное чутье, особенно с учетом молодости и адаптации к новому стилю игры, очень впечатляет, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – У него просто очень хорошие инстинкты. Он знает, что нужно делать, как открываться и доставлять шайбу в нужные зоны».

Отметим, что в матче с «Вашингтоном» Михеев забросил свою третью шайбу в сезоне. Теперь на его счету 6 (3+3) очков в восьми матчах регулярного чемпионата.

Напомним, в мае Михеев подписал однолетний контракт с «Торонто».

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