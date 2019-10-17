Александр Ардашев: Третий гол вдохновил игроков «Локомотива» «Локомотив» обыграл «Адмирал» во Владивостоке.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Знали, что будет тяжелая игра, – сказал Ардашев. – Последние матчи «Адмирал» проводит хорошо. Надеялись, что первый период сможем отыграть без пропущенных шайб, но пропустили первыми, а потом еще и вторую шайбу пропустили. Сложно было при счете 0:2. Но ребята нашли в себе силы и сравняли счет.

Очень важно, что мы забросили третью шайбу в середине третьего периода. Она нас вдохновила. Ребята поверили, что могут выиграть. Хорошо, что сделали это. Очень важные для нас два очка».

Напомним, по ходу основного времени «Локомотив» дважды отыгрался, в том числе со счета 0:2. Голы у команды забили Стефан Да Коста, Даниил Апальков и Григорий Денисенко. В серии буллитов решающей стала попытка Да Косты

«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на девятое место на Западе.