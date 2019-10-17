Андрей Разин: Вратарь «Амура» выиграл матч - Советский спорт
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17 октября 2019 16:03ХоккейЛипкин Антон

Андрей Разин: Вратарь «Амура» выиграл матч

«Северсталь» проиграл «Амуру» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:1) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Прежде всего, можно отметить вратаря соперника, который выиграл этот матч, – приводит слова Разина официальный сайт клуба. – Своих ребят хочу поблагодарить. Мы практически два периода играли в три звена.

Два человека после чистых силовых приемов получили сотрясения и ушли с кровью. Но мы все равно имели много моментов».

Напомним, единственную шайбу на 35-й минуте игры забросил чешский защитник Михал Йордан. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 31 бросок игроков «Северстали» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

У «Северстали» осталось 17 очков и восьмое место на Западе.

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