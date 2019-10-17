Александр Ардашев: Надеялись, что сможем первый период с «Адмиралом» сыграть без пропущенных шайб - Советский спорт
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17 октября 2019 18:22Хоккей

Александр Ардашев: Надеялись, что сможем первый период с «Адмиралом» сыграть без пропущенных шайб

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:3 Б).

- Надеялись, что сможем первый период сыграть без пропущенных шайб, но, к сожалению, пропустили первую, а потом еще и вторую. Сложно было при счете 0:2, но ребята нашли в себе силы, сравняли счет. Очень важно, что мы забросили третью шайбу в середине третьего периода. Это нас вдохновило. Ребята поверили, что могут выиграть, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что «Локомотив» после 18 матчей регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 очков и расположился на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

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