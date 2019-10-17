НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей - Советский спорт
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17 октября 2019 21:13Хоккей

НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Как сообщает пресс-служба лиги, согласно условиям Коллективного трудового соглашения, за дисквалификацией последует обязательное участие в восстановительной программе НХЛ/НХЛПА и возможное лечение.

Добавим, что в текущем регулярном чемпионате Зыков провел за «Вегас» семь матчей, записав на свой счет две результативные передачи.

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