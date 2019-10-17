НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей

Как сообщает пресс-служба лиги, согласно условиям Коллективного трудового соглашения, за дисквалификацией последует обязательное участие в восстановительной программе НХЛ/НХЛПА и возможное лечение.
Добавим, что в текущем регулярном чемпионате Зыков провел за «Вегас» семь матчей, записав на свой счет две результативные передачи.
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