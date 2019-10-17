НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба лиги, согласно условиям Коллективного трудового соглашения, за дисквалификацией последует обязательное участие в восстановительной программе НХЛ/НХЛПА и возможное лечение. Добавим, что в текущем регулярном чемпионате Зыков провел за «Вегас» семь матчей, записав на свой счет две результативные передачи.