«Вегас»: Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды «Вегас» прокомментировал дисквалификацию нападающего Валентина Зыкова.

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- Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона. Валентин осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды. Мы поддерживаем антидопинговую программу лиги и профсоюза и уважаем принятое решение, - говорится в заявлении «Вегаса», опубликованном на официальном сайте лиги.

Напомним, что российский нападающий был отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.