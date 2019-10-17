«Вегас»: Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды

- Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона. Валентин осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды. Мы поддерживаем антидопинговую программу лиги и профсоюза и уважаем принятое решение, - говорится в заявлении «Вегаса», опубликованном на официальном сайте лиги.
Напомним, что российский нападающий был отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.
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