«Нефтехимик» на своем льду переиграл СКА Хоккеисты «Нефтехимика» одержали победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Павел Падакин (37-я минута) и Мэтт Уайт (40). У команды из Санкт-Петербурга отличился Антон Бурдасов (48). Добавим, что следующий матч «Нефтехимик» проведет на выезде против рижского «Динамо», а СКА дома примет «Спартак».