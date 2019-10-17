Валентин Зыков: Несу ответственность за то, что находится в моем организме и приму это наказание Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков прокомментировал свою дисквалификацию.

- Несмотря на то, что я не смог выяснить, как получил положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме и приму это наказание.

Хочу принести извинения своей семьей, партнерами по команде, «Вегасу» и болельщиками клуба. Я буду усердно работать во время этого отстранения, чтобы внести больший вклад в команду, когда закончится дисквалификация, - приводит слова Зыкова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в четверг российский нападающий был отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.