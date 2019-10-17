«Ак Барс» в овертайме обыграл «Йокерит» - Советский спорт
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17 октября 2019 22:12Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Йокерит»

Хоккеисты «Ак Барса» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

В основное время встречи в составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведо (5-я минута), Кирилл Петров (19-я и 38-я). У «Йокерита» отличились Брайан О'Нилл (23-я и 41-я) и Петер Регин (28-я).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Михаил Фисенко (62-я).

В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» на своем льду примет «Торпедо».

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