«Ак Барс» в овертайме обыграл «Йокерит»

В основное время встречи в составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведо (5-я минута), Кирилл Петров (19-я и 38-я). У «Йокерита» отличились Брайан О'Нилл (23-я и 41-я) и Петер Регин (28-я).
В овертайме победную шайбу на свой счет записал Михаил Фисенко (62-я).
В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» на своем льду примет «Торпедо».
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