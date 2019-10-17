Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели третий период с «Йокеритом» Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3).

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- Очень слабо провели третий период. Наш вратарь и наши защитники держали нас в игре. Нам сегодня немного повезло. В овертайме был хороший гол. Таких игр будет очень много с сильными соперниками. Нам нужны свежие силы. Думаем по поводу Владислава Кары, - приводит слова Квартальнова «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» на своем льду примет «Торпедо».