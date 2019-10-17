Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года - Советский спорт
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17 октября 2019 22:46Хоккей

Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года

Президент по хоккейным операциям «Вегаса» Джордж Макфи прокомментировал дисквалификацию нападающего Валентина Зыкова.

- Мы узнали вчера, а до этого вообще были не в курсе. Судя по всему, мы узнали последними. Мы пообщались с ним и его агентом. Выяснилось, что он принимал добавки последние четыре года.

Нет надобности говорить, что мы разочарованы результатом, но мы очень рассчитываем на программу. К сожалению, Зыков осознанно принимал препараты и сдал положительный тест. Мы его отстранение поддерживаем, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 24-летний российский нападающий был отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

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