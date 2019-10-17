Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели Нападающий «Торонто» Джон Таварес сломал палец в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

Загрузка...

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард пропустит минимум две недели, после чего вновь пройдет медосмотр.

Таким образом, капитан «Мэйпл Лифс» пропустит минимум шесть игр команды в регулярном чемпионате.

Добавим, что в текущем сезоне на счету 29-летнего канадского форварда 7 (3+4) очков в восьми встречах за «Торонто».

Напомним, что Таварес был назначен капитаном «Мэйпл Лифс» перед матчем открытия сезона с «Оттавой» (5:3).