Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели - Советский спорт
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17 октября 2019 23:01Хоккей

Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели

Нападающий «Торонто» Джон Таварес сломал палец в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард пропустит минимум две недели, после чего вновь пройдет медосмотр.

Таким образом, капитан «Мэйпл Лифс» пропустит минимум шесть игр команды в регулярном чемпионате.

Добавим, что в текущем сезоне на счету 29-летнего канадского форварда 7 (3+4) очков в восьми встречах за «Торонто».

Напомним, что Таварес был назначен капитаном «Мэйпл Лифс» перед матчем открытия сезона с «Оттавой» (5:3).

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