Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард пропустит минимум две недели, после чего вновь пройдет медосмотр.
Таким образом, капитан «Мэйпл Лифс» пропустит минимум шесть игр команды в регулярном чемпионате.
Добавим, что в текущем сезоне на счету 29-летнего канадского форварда 7 (3+4) очков в восьми встречах за «Торонто».
Напомним, что Таварес был назначен капитаном «Мэйпл Лифс» перед матчем открытия сезона с «Оттавой» (5:3).
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