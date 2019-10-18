«Тампа-Бэй» победила «Бостон», у Василевского 34 сэйва - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 октября 2019 09:03ХоккейЛипкин Антон

«Тампа-Бэй» победила «Бостон», у Василевского 34 сэйва

Кучеров очков не набрал.

«Тампа-Бэй» выиграла у «Бостона» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «молний» Брэйден Пойнт, на счету которого гол и результативная передача.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 34 броска и не позволил «Бостону» реализовать ни один из четырех послематчевых буллита. 25-летний российский вратарь выиграл четвертый матч в сезоне и по этому показателю уступает только Картеру Хаттону из «Баффало» и Марку-Андре Флери из «Вегаса».

Лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров нанес четыре броска по воротам «медведей» и завершил игру с показателем полезности «+1». У защитника «молний» Михаила Сергачева четыре силовых приема, один заблокированный бросок, двухминутное удаление, реализованное форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком, и показатель полезности «+1».

Отметим, что чешский нападающий «медведей» оформил дубль и догнал лучшего снайпера сезона Джеймса Нила из «Эдмонтона». Теперь у обоих игроков по восемь голов.

В следующих матчах 19 октября «Тампа-Бэй» примет «Колорадо», а «Бостон» сыграет в гостях с «Торонто».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Тампа-Бэй» – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пастрняк, 10 (бол), 57 (бол). Бержерон, 28 (бол) – Пойнт, 20. Жозеф, 31. Шаттенкирк, 56. Стэмкос (ПБ).

Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
«Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов Во время матча Болгария – Англия (0:6) болельщики хозяев скандировали расистские лозунги, ухали в адрес темнокожих игроков команды гостей и даже вывесили издевательский баннер против УЕФА. Бывший защитник «Амкара» и «Енисея», а ныне – софийского ЦСКА, который сыграл за болгар в этом матче, рассказал о случившемся. 16.10.2019 22:00 Футбол Августин Александр
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия
Самсонов съел Холтби? «Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сейвам российского голкипера Похоже, «Вашингтон» приступил к расчистке клубной платежной ведомости. 17.10.2019 08:59 Хоккей Славин Виталий
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:50 Теннис Мысин Николай
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:18 Хоккей Гол Гусева помог «Нью-Джерси» выиграть у «Рейнджерс»
09:03 Хоккей «Тампа-Бэй» победила «Бостон», у Василевского 34 сэйва
23:43 Баскетбол Майк Джеймс: Не думаю, что у нас со Шведом какое-то принципиальное противостояние
23:32 Футбол Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Контролировали игру с «Химками» от начала и до конца
23:07 Теннис Павлюченкова переиграла Грачеву и вышла в четвертьфинал «Кубка Кремля»
23:01 Хоккей Капитан «Торонто» сломал палец и пропустит минимум две недели
22:46 Хоккей Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года
22:38 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели третий период с «Йокеритом»
22:12 Хоккей «Ак Барс» в овертайме обыграл «Йокерит»
22:09 Хоккей Валентин Зыков: Несу ответственность за то, что находится в моем организме и приму это наказание
22:03 Баскетбол ЦСКА нанес поражение «Химкам» в матче Евролиги
21:49 Хоккей «Вегас»: Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды
21:30 Хоккей «Нефтехимик» на своем льду переиграл СКА
21:13 Хоккей НХЛ дисквалифицировала форварда Зыкова на 20 матчей
20:46 Баскетбол Тимофей Мозгов: Не скажу точных сроков, когда выйду на паркет
20:37 Теннис Рублев переиграл Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
20:23 Футбол Агент Петреску: Никаких разговоров с «Динамо» не было, никто не обращался
20:12 Гандбол Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира
19:59 Футбол Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика