«Тампа-Бэй» победила «Бостон», у Василевского 34 сэйва Кучеров очков не набрал.

«Тампа-Бэй» выиграла у «Бостона» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «молний» Брэйден Пойнт, на счету которого гол и результативная передача.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 34 броска и не позволил «Бостону» реализовать ни один из четырех послематчевых буллита. 25-летний российский вратарь выиграл четвертый матч в сезоне и по этому показателю уступает только Картеру Хаттону из «Баффало» и Марку-Андре Флери из «Вегаса».

Лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров нанес четыре броска по воротам «медведей» и завершил игру с показателем полезности «+1». У защитника «молний» Михаила Сергачева четыре силовых приема, один заблокированный бросок, двухминутное удаление, реализованное форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком, и показатель полезности «+1».

Отметим, что чешский нападающий «медведей» оформил дубль и догнал лучшего снайпера сезона Джеймса Нила из «Эдмонтона». Теперь у обоих игроков по восемь голов.

В следующих матчах 19 октября «Тампа-Бэй» примет «Колорадо», а «Бостон» сыграет в гостях с «Торонто».

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Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Тампа-Бэй» – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк, 10 (бол), 57 (бол). Бержерон, 28 (бол) – Пойнт, 20. Жозеф, 31. Шаттенкирк, 56. Стэмкос (ПБ).