«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу», несмотря на гол Тарасенко У действующих обладателей Кубка Стэнли третье поражение подряд.

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«Ванкувер» одержал победу над «Сент-Луисом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «Кэнакс» Джош Ливо, реализовавший буллит, а в основное время отметившийся результативной передачей в третьем голе команды.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил свою вторую шайбу в сезоне, а в серии буллитов не реализовал свою попытку. Теперь на его счету 6 (2+4) очков в семи играх. Его партнер Иван Барбашев провел два силовых приема и нанес два броска по воротам.

Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели третье поражение подряд и теперь 19 октября примут «Монреаль». В этот же день «Ванкувер» сыграет в гостях с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Ванкувер» – 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фабрри, 15. Пьетранжело, 23. Тарасенко, 24 – Ферланд, 23. Миллер, 34. Хорват, 53. Ливо (ПБ).