32 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» выиграть у «Виннипега» Российский голкипер был признан второй звездой.

«Айлендерс» победили «Виннипег» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков и был признан второй звездой. 31-летний российский голкипер выиграл свой второй матч в сезоне. Теперь на его счету 92,3 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,55 гола за игру.

А лучшим игроком стал форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл, оформивший дубль.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 20 минут 14 секунд, провел один силовой прием и заработал двухминутное удаление, реализованное Барзэлом.

«Виннипег» потерпел третье поражение подряд и теперь 20 октября примет «Эдмонтон». За день до этого «Айлендерс» сыграют в гостях с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Айлендерс» – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Элерс, 14 (бол) – Барзэл, 28 (бол), 40. Бэйли, 60.

Вратари: Хеллибак (23/25) – Варламов (32/33).