Рене Фазель: Пока не получили информации, какое вещество принимал Зыков Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова.

- НХЛ действует по своим правилам и юрисдикции, наказание - это их решение. Мы пока не получили информации от НХЛ, какое вещество он принимал. Пока мы не обладаем никакой информацией, ничего делать мы просто не можем. Конечно, наша реакция еще будет зависеть от того, что еще скажет WADA (Всемирное антидопинговое агентство, - прим. ТАСС), - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что 24-летний российский нападающий был отстранен Национальной хоккейной лигой на 20 матчей за нарушение программы по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Позже президент по хоккейным операциям «Вегаса» Джордж Макфи рассказал, что Зыков принимал добавки последние четыре года.