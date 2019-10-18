«Авангард» в гостях переиграл «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд - Советский спорт
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18 октября 2019 19:35Хоккей

«Авангард» в гостях переиграл «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе омской команды заброшенными шайбами отличились Роб Клинкхаммер, Валентин Пьянов и Кирилл Семенов. У екатеринбургского клуба отличился Анатолий Голышев.

После этой встречи «Авангард», набрав 27 очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист», имея в актвие 22 очка, занимает седьмое место на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет против «Металлурга», а «Автомобилист», потерпевший четвертое поражение подряд, дома примет «Ак Барс».

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