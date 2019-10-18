«Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд - Советский спорт
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18 октября 2019 21:55Хоккей

«Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд

Хоккеисты «Сибири» переиграли «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионат КХЛ со счетом 4:1.

В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (7-я и 35-я минуты), Юкка Пельтола (15) и Юусо Пуустинен (25). В составе сочинской команды отличился Шон Коллинз (40).

После этой победы «Сибирь» набрала 24 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи», имея в активе 15 очков, занимает 11-е место на «Западе».

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