«Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд

В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (7-я и 35-я минуты), Юкка Пельтола (15) и Юусо Пуустинен (25). В составе сочинской команды отличился Шон Коллинз (40).
После этой победы «Сибирь» набрала 24 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи», имея в активе 15 очков, занимает 11-е место на «Западе».
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