«Рейнджерс» проиграли «Вашингтону», несмотря на голы Бучневича и Панарина У Овечкина и Орлова по голевой передаче.

«Вашингтон» победил «Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды из Нью-Йорка голами отметились российские форварды Павел Бучневич и Артемий Панарин. Теперь у первого – 4 (1+3) очка, а у второго – 5 (3+2) очков. Оба нападающих провели по пять матчей.

У «Вашингтона» результативные передачи сделали форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Овечкин набрал свое девятое (5+4) очко в сезоне, Орлов – четвертое (1+3). Оба игрока приняли участие в девяти играх.

А первой звездой матча был признан форвард «столичных» Ти Джей Оши, оформивший дубль.

Добавим, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил игру с показателем полезности «–1», а голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев остался в запасе.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд и теперь 20 октября примут «Ванкувер». В этот же день «Вашингтон» сыграет в гостях с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Рейнджерс» – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Оши, 3 (бол), 51 (бол). Кемпни (Овечкин), 16. Дауд (Орлов), 24. Хэтэуэй, 60 – Бучневич, 13 (бол). Панарин, 37.