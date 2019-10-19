Гол Кулемина принес «Динамо» победу над «Куньлунь Ред Стар» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 12:36ХоккейЛипкин Антон

Гол Кулемина принес «Динамо» победу над «Куньлунь Ред Стар»

«Динамо» поднялось на четвертое место на Западе.

«Динамо» выиграло у «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

На восьмой минуте счет открыл форвард бело-голубых Вадим Шипачев, но через семь минут хозяева отыгрались после гола канадца Адама Крэкнелла. Победную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Вячеслав Кулемин.

Отметим, что 32-летний Шипачев забил свой 200-й гол в КХЛ и с 22 (7+15) очками возглавил список лучших бомбардиров сезона.

«Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в Западной конференции. У «Куньлунь Ред Стар» осталось 16 очков и последнее место на Востоке.

В следующих матчах 21 октября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром», а «Куньлунь» примет «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крэкнелл, 15 (бол) – Шипачев, 8 (бол). Кулемин, 45.

Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» Александрова проиграла Муховой в ¼ финала «Кубка Кремля»
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» Александрова проиграла Муховой в ¼ финала «Кубка Кремля»
Остановит ли Дзюба Карпина и другие интриги 13-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 18.10.2019 13:00 Футбол Безъязычный Алексей
Доменико Тедеско: Я увидел полное понимание со стороны игроков Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и генеральный директор команды Томас Цорн рассказали о подготовке к игре с «Рубином». 18.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России? В минувший уик-энд Александра Трусова и Алина Загитова блистали на коммерческом Japan Open в Сайтаме. Самое время организовать нечто подобное и в нашей стране. 09.10.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 13-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 18.10.2019 07:00 Футбол
Новости
12:45 Хоккей «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью» и стал третьим на Востоке
12:36 Хоккей Гол Кулемина принес «Динамо» победу над «Куньлунь Ред Стар»
12:25 Фигурное катание Денис Ходыкин: Не получилась дорожка, все остальное сделали, как планировали
12:15 Футбол Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином»
12:10 Футбол «Спартак» примет «Рубин» в первом матче Тедеско
11:35 Футбол «СКА-Хабаровск» в меньшинстве сыграл вничью с «Томью»
11:27 Футбол «Енисей» вырвал победу у «Луча» в 18-м туре ФНЛ
11:17 Фигурное катание Станислава Константинова: Я не смогла справиться с состоянием тела
11:06 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Прокат был абсолютно ужасный
10:54 Фигурное катание Анна Щербакова: Постараюсь больше никогда не допускать таких глупых ошибок
10:33 Хоккей Бураковски признан первой звездой дня в НХЛ
10:24 Футбол Александр Бубнов: Состав «Урала» покрепче и поопытней, чем у «Тамбова»
10:20 Футбол «Тамбов» примет «Урал» в 13-м туре премьер-лиги
10:02 Футбол Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
09:39 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Вашингтону», несмотря на голы Бучневича и Панарина
09:26 Фигурное катание Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая
09:12 Фигурное катание Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America
08:59 Бокс Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео)
06:34 Фигурное катание Алиев идет вторым после короткой программы Skate America
06:24 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин занимают второе место после короткой программы на Skate America
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика