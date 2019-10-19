Гол Кулемина принес «Динамо» победу над «Куньлунь Ред Стар» «Динамо» поднялось на четвертое место на Западе.

«Динамо» выиграло у «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

На восьмой минуте счет открыл форвард бело-голубых Вадим Шипачев, но через семь минут хозяева отыгрались после гола канадца Адама Крэкнелла. Победную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Вячеслав Кулемин.

Отметим, что 32-летний Шипачев забил свой 200-й гол в КХЛ и с 22 (7+15) очками возглавил список лучших бомбардиров сезона.

«Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в Западной конференции. У «Куньлунь Ред Стар» осталось 16 очков и последнее место на Востоке.

В следующих матчах 21 октября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром», а «Куньлунь» примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крэкнелл, 15 (бол) – Шипачев, 8 (бол). Кулемин, 45.