Владимир Крикунов: В конце только защищались, видимо, сказалась дорога «Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.

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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Начали неплохо, – приводит слова Крикунова официальный сайт бело-голубых. – Заработали много удалений, но не забили, столько сколько хотели. Противник перехватил инициативу, и мы много оборонялись. Хорошо, что забили.

В конце мы только защищались. Видимо, сказалась дорога, мы спали всего 4,5 часа. Играть было трудно. Ребята молодцы, боролись до конца».

Напомним, счет в матче открыл форвард Вадим Шипачев, забросивший свою 200-ю шайбу в КХЛ. Теперь он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 22 (7+15) очками.

«Динамо» набрало 23 очка, поднялось на четвертое место в Западной конференции и теперь 21 октября сыграет с «Амуром» в Хабаровске.