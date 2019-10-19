Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже «Северсталь» проиграла «Адмиралу», ведя по ходу второго периода в две шайбы.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:5) во Владивостоке.

По ходу второго периода «Северсталь» вела со счетом 3:1, после чего пропустила четыре гола подряд.

«Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже, – приводит слова Разина официальный сайт клуба. – Здесь сложно что-то комментировать. В третьем периоде практически пять минут играли в чужой зоне, но проиграли 0:3. По моим подсчетам в нашу зону заехали три раза. Печально.

Команда у нас молодая, надо через это пройти, и ошибки такие, как третий гол, четвертый – это все исправимо. С опытом мы таких ошибок совершать не будем.

Жалко, что при счете 3:1 находятся опытные люди, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от них избавляться и не делать больше таких ошибок».

Добавим, что голы у «Северстали» забили Юрий Трубачев, Илья Хохлов и словак Адам Лишка.