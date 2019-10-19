Дэвид Куинн: Игра в неравных составах стала одной из причин поражения «Вашингтону» Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн – о поражении «Вашингтону» (2:5) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Игра в неравных составах стала одной из причин поражения, но меня больше волнует плохая игра в обороне. Все проблемы начинаются с явных голевых моментов, которые мы позволяем создавать сопернику, потерь и отсутствия отчаянности при игре в своей зон, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что это поражение стало третьим подряд для команды из Нью-Йорка.