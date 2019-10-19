Антон Худобин: Первые два периода мы играли хорошо, однако потом что-то пошло не так Голкипер «Далласа» Антон Худобин – о поражении «Питтсбургу» (2:4) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Мы недостаточно рассержены. Думаю, что первые два периода мы играли хорошо. Мы применили больше силовых приемов, пусть даже и не перебросали их. Но хоккей был довольно хорошим. Однако потом что-то пошло не так. Что тут еще сказать? Случилось очередное поражение. Не знаю. Надо продолжать работать и что-то уже сделать, - приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что это поражение стало пятым подряд и восьмым в девяти матчах регулярного чемпионата для «Старз» и третьим из трех для Худобина в текущем сезоне.