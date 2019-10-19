Александер Керфут: Не думаю, что кто-то в одиночку способен заменить Тавареса Нападающий «Торонто» Александер Керфут – о травме центрфорварда «Мэйпл Лифс» Джона Тавареса.

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- Не думаю, что кто-то в одиночку способен заменить Джона. Это можно сделать только совместными усилиями. Я играю с Михеевым с первого матча. В этом отношении ничего не изменилось. А Марнер - один из лучших игроков хоккеистов в лиге. У меня появился шанс сыграть с ним в одной тройке, а это значит, что я должен отнестись к своим обязанностям очень ответственно и хорошо поработать, - приводит слова Керфут официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что капитан «Торонто» пропустит минимум две недели из-за перелома пальца.