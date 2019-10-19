«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ак Барс» «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (21-я минута), Евгений Лисовец (33) и Александр Кадейкин (60). У казанской команды отличился Альберт Яруллин (28).

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Авангарда», а «Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом».