«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ак Барс»

В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (21-я минута), Евгений Лисовец (33) и Александр Кадейкин (60). У казанской команды отличился Альберт Яруллин (28).
В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Авангарда», а «Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом».
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