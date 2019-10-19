Петерис Скудра: Считаю, что с ЦСКА мы сыграли очень достойно - Советский спорт
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19 октября 2019 20:24Хоккей

Петерис Скудра: Считаю, что с ЦСКА мы сыграли очень достойно

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (0:3).

- Неплохой матч получился, я считаю, что мы сыграли очень достойно, у нас были моменты. Показали хорошие скорости, качество игры было на неплохом уровне, проиграли из-за мелочей. Получили гол на пересменке во втором периоде, была плохая смена. Сами создавали много хороших моментов, неплохо играли с шайбой, но броски надо блокировать, а в целом игра команды мне понравилась, - приводит слова специалиста ТАСС.

Добавим, что «Трактор» занимает восьмое месте в турнирной таблице Восточнойконференции, в активе команды 18 очков в 22 играх.

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