Петерис Скудра: Считаю, что с ЦСКА мы сыграли очень достойно Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (0:3).

- Неплохой матч получился, я считаю, что мы сыграли очень достойно, у нас были моменты. Показали хорошие скорости, качество игры было на неплохом уровне, проиграли из-за мелочей. Получили гол на пересменке во втором периоде, была плохая смена. Сами создавали много хороших моментов, неплохо играли с шайбой, но броски надо блокировать, а в целом игра команды мне понравилась, - приводит слова специалиста ТАСС.

Добавим, что «Трактор» занимает восьмое месте в турнирной таблице Восточнойконференции, в активе команды 18 очков в 22 играх.