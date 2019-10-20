«Питтсбург» на своем льду всухую проиграл «Вегасу», прервав свою серию из пяти побед

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (24-я минута), Вильям Карлссон (58) и Марк Стоун (60).
Отметим, что голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.
В следующем матче «Вегас», одержавший шестую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Филадельфии», а «Питтсбург», потерпевший третье поражение в девяти играх на старте сезоне, на выезде встретится с «Флоридой».
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