«Питтсбург» на своем льду всухую проиграл «Вегасу», прервав свою серию из пяти побед «Питтсбург» уступил «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (24-я минута), Вильям Карлссон (58) и Марк Стоун (60).

Отметим, что голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

В следующем матче «Вегас», одержавший шестую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Филадельфии», а «Питтсбург», потерпевший третье поражение в девяти играх на старте сезоне, на выезде встретится с «Флоридой».