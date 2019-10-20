Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Калгари» «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Кингз» Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и Илья Ковальчук (29). У «Флэймз» отличился Микаэль Баклунд (58, бул.).

В следующем матче «Лос-Анджелес», одержавший третью победу в восьми встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Виннипега», а «Калгари», потерпевший пятое поражение в девяти играх на старте сезоне, на выезде встретится с «Анахаймом».