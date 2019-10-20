«Торонто» обыграл «Бостон», Михеев сделал голевую передачу - Советский спорт
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20 октября 2019 08:37Хоккей

«Торонто» обыграл «Бостон», Михеев сделал голевую передачу

«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Морган Райлли (6-я минута), Дмитрий Тимашов (16), Александр Керфут (43) и Митчелл Марнер (64). У «Брюинз» отличились Джейк Дебраск (20), Дэнтон Хайнен (42) и Давид Пастрняк (56).

Отметим, что форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 18 минут 22 секунды и записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Торонто», одержавший пятую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, на своем льду сыграет против «Коламбуса», а «Бостон», потерпевший третье поражение в восьми играх на старте сезоне, на своем льду встретится с «Сент-Луисом».

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