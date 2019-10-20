Гол Наместникова в меньшинстве не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной» Хоккеисты «Аризоны» победили «Оттаву» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Загрузка... В составе «Койотс» заброшенными шайбами отметились Кайл Капобьянко (8-я минута), Оливер Экман-Ларссон (9), Конор Гарленд (30), Карл Седерберг (42) и Лоусон Круз (60). У «Сенаторз» отличились Владислав Наместников (43) и Крис Тирни (45). Отметим, что защитник «Койотс» Илья Любушкин закончил матч с показателем полезности «+1». В следующем матче «Аризона», одержавшая четвертую победу в восьми встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Рейнджерс», а «Оттава», потерпевшая седьмое поражение в восьми играх на старте сезоне, на выезде встретится с «Далласом».