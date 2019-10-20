«Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 09:21Хоккей

«Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб

Хоккеисты «Колорадо» одержали победу над «Тампа-Бэй» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (4-я, 24-я и 27-я минуты), Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55). У «Лайтнинг» точными бросками отличились Янни Гурд (18) и Виктор Хедман (52).

Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 24, а форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на площадке 17 минут и 1 секунду, не реализовал бууллит и завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провел на площадке 17 минут и 56 секунд, закончив встречу с коэффициентом полезности «+1».

В следующем матче «Колорадо», одержавший восьмую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Сент-Луиса», а «Тампа-Бэй», потерпевшая четвертое поражение в сезоне, на своем льду встретится с «Питтсбургом».

Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Еще по теме:
Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча Кокляев провел тренировку со Шлеменко
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:50 Хоккей
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Петерис Скудра: Считаю, что с ЦСКА мы сыграли очень достойно «Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ак Барс» Сергей Светлов: Самым важным стало наше большинство
«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Новости
09:51 Фигурное катание Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
09:37 ММА Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча
09:25 Хоккей Цукер извинился перед тренером
09:21 Хоккей «Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб
09:07 Фигурное катание Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья
08:49 Хоккей Гол Наместникова в меньшинстве не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»
08:37 Хоккей «Торонто» обыграл «Бостон», Михеев сделал голевую передачу
08:22 Хоккей Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Калгари»
08:12 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
08:01 Хоккей «Питтсбург» на своем льду всухую проиграл «Вегасу», прервав свою серию из пяти побед
23:45 Футбол Клуб Слуцкого забил четыре мяча «ВВВ-Венло»
23:39 Футбол «Ювентус» обыграл «Болонью» в чемпионате Италии
22:33 Теннис Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»
21:47 Футбол Сергей Семак: Не думали, что забьем шесть «Ростову»
21:27 Футбол Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха
21:23 Футбол «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»
21:02 Футбол Хет-трик и две голевые передачи Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Ростовом»
20:53 Футбол «Наполи» на своем поле переиграл «Верону» благодаря дублю Милика
20:36 Футбол Павел Худяков: Григорян подал в отставку и поступил как мужчина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика