«Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (4-я, 24-я и 27-я минуты), Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55). У «Лайтнинг» точными бросками отличились Янни Гурд (18) и Виктор Хедман (52).
Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 24, а форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на площадке 17 минут и 1 секунду, не реализовал бууллит и завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провел на площадке 17 минут и 56 секунд, закончив встречу с коэффициентом полезности «+1».
В следующем матче «Колорадо», одержавший восьмую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Сент-Луиса», а «Тампа-Бэй», потерпевшая четвертое поражение в сезоне, на своем льду встретится с «Питтсбургом».
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – КонорОтец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой.17.10.2019 21:30ММАКлючникова Анастасия, Ващенко Сергей
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очкаОдин из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:50Хоккей
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдалсяБывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.19.10.2019 16:35БоксУсачев Владислав
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо»Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав
«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражениеСКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой.17.10.2019 22:00ХоккейДомрачев Владислав
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков.13.10.2019 10:30ММАВащенко Сергей
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машинаРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.19.10.2019 13:35БоксУсачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой.17.10.2019 23:45ТеннисМысин Николай
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробкеОчередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев.17.10.2019 12:00ХоккейДомрачев Владислав
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодецБывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.19.10.2019 17:56БоксУсачев Владислав