«Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб Хоккеисты «Колорадо» одержали победу над «Тампа-Бэй» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (4-я, 24-я и 27-я минуты), Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55). У «Лайтнинг» точными бросками отличились Янни Гурд (18) и Виктор Хедман (52).

Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 24, а форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на площадке 17 минут и 1 секунду, не реализовал бууллит и завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провел на площадке 17 минут и 56 секунд, закончив встречу с коэффициентом полезности «+1».

В следующем матче «Колорадо», одержавший восьмую победу в девяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Сент-Луиса», а «Тампа-Бэй», потерпевшая четвертое поражение в сезоне, на своем льду встретится с «Питтсбургом».